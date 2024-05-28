На что указывает организм? Дефицит прогестерона • Аномальные межменструальные кровотечения • Редкие и нерегулярные менструации • Укорочение менструального цикла (менее 21го дня) • Отсутствие менструации более 3х месяцев Избыток эстрогенов • Отечность • Головные боли • Болезненные менструации • Болезненность в молочных железах Дефицит эстрогенов • Приливы • Повышенная ночная потливость • Депрессия, раздражительность • Расстройство сна • Снижение памяти и концентрации внимания • Боли в мышцах и суставах.