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Гинеколог Петросян А.С. | Москва

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На что указывает организм

На что указывает организм?   Дефицит прогестерона • Аномальные межменструальные кровотечения • Редкие и нерегулярные менструации • Укорочение менструального цикла (менее 21го дня) • Отсутствие менструации более 3х месяцев   Избыток эстрогенов • Отечность • Головные боли • Болезненные менструации • Болезненность в молочных железах   Дефицит эстрогенов • Приливы • Повышенная ночная потливость • Депрессия, раздражительность • Расстройство сна  • Снижение памяти и концентрации внимания • Боли в мышцах и суставах.

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