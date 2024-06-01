Красивые картинки и гифки с праздником День защиты детей 1 июня Анна ФедороваЕжегодно 1 июня в России широко празднуется Международный день защиты детей, который является одним из самых давних международных праздников.
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