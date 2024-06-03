В Орловской области наметился управленческий коллапс

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Зюганову подложили подарок Присвоение Геннадию Зюганову звания «Почётный гражданин Орловской области» 30 мая на сессии облсовета превратилось в скандальное шоу.
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