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В Орловской области наметился управленческий коллапс

В Орловской области наметился управленческий коллапс

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Зюганову подложили подарок Присвоение Геннадию Зюганову звания «Почётный гражданин Орловской области» 30 мая на сессии облсовета превратилось в скандальное шоу.

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