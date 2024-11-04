Взрывы в Херсоне: тревоги в городе нет, но слышна стрельба

Ночью на территории оккупированного боевиками города Херсона была слышна серия мощных взрывов. Информацию подтвердили местные жители и представители Общественного телеканала, однако официальных комментариев от городских властей пока не поступало.
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