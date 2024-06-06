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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адарабиойо подписал контракт с «Челси» до 2028 года (Фабрицио Романо)

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 26-летний защитник прошел медосмотр и подписал контракт с «синими» до июня 2028.

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