Юлия Савичева и Джизус записали видео под новую песню в Иркутске

Певица Юлия Савичева и музыкант Джизус записали видео на крыше здания в центре Иркутска. Певица рассказала об этом на своих страницах в социальных сетях, опубликовав отрывок их новой песни «Лето без тебя».
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