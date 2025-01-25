Федеральный режим ЧС введен в Севастополе из-за мазута

Это поможет быстрее получать помощь от федеральных властей.фото: t.me/opershtab23В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера в связи с крушением танкеров «Волгонефть» и разливом мазута, сообщает пресс-служба МЧС России.
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