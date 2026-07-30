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У США возникли разногласия по новому пакету санкций

Законопроект, предусматривающий ужесточение американских санкций против России и Ирана, способен столкнуться с серьезными возражениями со стороны фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США.

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