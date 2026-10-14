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Смерть Вазир-Мухтара: как Никита Кобелев поставил самый актуальный исторический спектакль

Смерть Вазир-Мухтара: как Никита Кобелев поставил самый актуальный исторический спектакль

Продолжительность: 3 часа 10 минут с одним антрактом Режиссёр-постановщик: Никита Кобелев Художник-постановщик: Анастасия Юдина Хореограф: Владимир Варнава Композитор: Олег Гудачев Художник по свету: Игорь Фомин В ролях: Виктор Шуралёв, Андрей Матюков, Александр Чевычелов, Александр Лушин, Игорь Мосюк, Иван Трус, Елена Немзер, Игорь Волков, Иван Ефремов, Тимур Акшенцев   предоставлено Александринским театром Фото: О чём спектакль В центре повествования 33-летний Александр Сергеевич Грибоедов: блестящий дипломат, одарённый поэт, музыкант, автор знаменитого "Горя от ума".

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