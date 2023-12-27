Росбанк создал собственное коллекторское агентство

Росбанк выделил бизнес по взысканию долгов в самостоятельное коллекторское агентство «РБ Коллект». Одна из причин — новые правила, по которым банки могут взыскивать только свою просрочку, а просроченные займы, выданные другими кредиторами, можно взыскивать только агентствам, состоящим в реестре ФССП.
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