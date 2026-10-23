На протяжении шести лет премия Youth Music Awards остается одним из самых значимых событий в сфере низовой (независимой) музыкальной сцены Великобритании.
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