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В Киеве повреждён объект инфраструктуры после работы украинской ПВО

В Киеве повреждён объект инфраструктуры после работы украинской ПВО

В Киеве неудачно отработала ПВО. Повреждён объект инфраструктуры.Начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о повреждении объекта инфраструктуры из-за работы украинской ПВО и падения обломков беспилотников.

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