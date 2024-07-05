Динамика акций "Газпрома" зависит от цены контракта по "Силе Сибири-2"

Если Газпрому удастся заключить соглашение по Силе Сибири-2 по справедливой для глобального рынка цене, это станет значительным фактором поддержки для акций компании, поскольку добавит 25% или более к экспортной выручке в 2030 г.
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