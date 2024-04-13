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Закон, порядок, государство

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В Самарской области полицейские совместно с представителями Общественного совета вручили первые паспорта юным жителям региона

В Самарской области полицейские совместно с представителями Общественного совета вручили первые паспорта юным жителям региона

В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Похвистневский» капитан полиции Татьяна Селифонова и председатель Общественного совета Татьяна Вобликова вручили юным жителям района главный документ, удостоверяющий личность.

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