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Закон, порядок, государство

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В День формирования органов военной полиции ВС РФ военнослужащие военной полиции группировки войск «Запад» продолжают выполнять задачи по организации обеспечения безопасности и правопорядка в зоне проведения СВО

В День формирования органов военной полиции ВС РФ военнослужащие военной полиции группировки войск «Запад» продолжают выполнять задачи по организации обеспечения безопасности и правопорядка в зоне проведения СВО

Подразделения военной полиции совместно с военной автоинспекцией и другими силовыми ведомствами контролируют не только большие транспортные артерии, но и второстепенные транспортные маршруты.

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