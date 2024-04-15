Приключенческий экшен Fate/Samurai Remnant получит новое DLC на этой неделе Koei Tecmo, Omega Fo...

Приключенческий экшен Fate/Samurai Remnant получит новое DLC на этой неделеKoei Tecmo, Omega Force и Type-Moon объявили о скором выходе второго DLC Record’s Fragment: Yagyu Sword Chronicles для приключенческого экшена Fate/Samurai Remnant.
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