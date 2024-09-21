Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Какой мужчина? Мразь.Бастрыкин потребо...
  • Nikolay Stepanov
    Взрыв склада в Торопце доказал, что ПВО России дырявое. Боюсь, скоро будут бить по площадкам для пуска ракет, и взорв...Берлетик: Западу ...
  • Федор Родников
    Хотелось написать о заторможенности развития в силу чего он и самоутверждается как подросток и о трусости(криком силь...Угрожавший отреза...

Вице-спикер ГД Чернышов назвал фейком заявление о полной блокировке Youtube

Вице-спикер ГД Чернышов назвал фейком заявление о полной блокировке Youtube

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что блогеры из России все активнее переходят на российские видеоплощадки, такие как Rutube и «ВК Видео», из-за замедления работы YouTube и наращивания мощностей российских аналогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх