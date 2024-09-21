Вице-спикер ГД Чернышов назвал фейком заявление о полной блокировке Youtube

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что блогеры из России все активнее переходят на российские видеоплощадки, такие как Rutube и «ВК Видео», из-за замедления работы YouTube и наращивания мощностей российских аналогов.
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