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Глава МИД Японии изменил риторику о России

Глава МИД Японии изменил риторику о России

Риторика главы японского МИД Такэси Ивая в отношении России изменилась впервые за долгое время. Выступая на пресс-конференции, дипломат заявил о необходимости найти взаимопонимание с Россией, РИА Новости.

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