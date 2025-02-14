Глава МИД Японии изменил риторику о России

Риторика главы японского МИД Такэси Ивая в отношении России изменилась впервые за долгое время. Выступая на пресс-конференции, дипломат заявил о необходимости найти взаимопонимание с Россией, РИА Новости.
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