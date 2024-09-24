Названо число иностранных туристов, увидевших в этом году красоты России

Количество иностранных туристов, посетивших Россию с начала 2024 года, превысило 2,3 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на главу департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никиту Кондратьева.
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