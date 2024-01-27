Матвиенко отметила значимость годовщины снятия блокады Ленинграда для всех россиян

Годовщина снятия блокады Ленинграда является священной и знаковой датой в истории России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, опубликованной 27 января на сайте верхней палаты парламента.
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