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Матвиенко отметила значимость годовщины снятия блокады Ленинграда для всех россиян

Матвиенко отметила значимость годовщины снятия блокады Ленинграда для всех россиян

Годовщина снятия блокады Ленинграда является священной и знаковой датой в истории России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, опубликованной 27 января на сайте верхней палаты парламента.

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