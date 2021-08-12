Россиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопления

ГГлагоLБизнес и финансыРоссиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопленияНовый законопроект предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВ КОдна трепотня! По моему наши правители вообще вычеркнули из своей памяти такую прослойку нашего общества, как пенсионеры! Даже гарант после повышения пенсионного возраста, ни разу не обмолвился о пенсионерах, нас просто нет!!!Елена Мамоновада никто не вернёт им денег,всё это разговорыКомментировать
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