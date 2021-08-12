ГлагоL

20 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Гулинов
    Нигде в мире за взятки сейчас не сажают так много, как в России.Полицейский с 22 ...
  • Светлана
    Блин.....может всё же взять на вооружение опыт КНР. Разумеется в одночасье все на 100% не почестнеют и не почеснеют, ...Полицейский с 22 ...
  • Светлана
    Подарки.....исключительно подарки...Полицейский с 22 ...

Россиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопления

Россиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопления

Новый законопроект предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах.

Вернуться к статье
2
Обсудить
В К
Одна трепотня! По моему наши правители вообще вычеркнули из своей памяти такую прослойку нашего общества, как пенсионеры! Даже гарант после повышения пенсионного возраста, ни разу не обмолвился о пенсионерах, нас просто нет!!!
Елена Мамонова
да никто не вернёт им денег,всё это разговоры

Картина дня

наверх