Татьяна Монтян: Мэр Одессы Труханов снова оказался тряпкой

Исполком Одесского горсовета зарегистрировал проект решения о сносе ряда городских памятников, включая многострадальный памятник Пушкину на Думской площади, а также памятники Горькому, Высоцкому, Бабелю, Чкалову, Александру II, Маринеско, Малиновскому и другим.
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