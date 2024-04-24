Суд запретил эксплуатацию здания редакции «Кузбасс» в Кемерове

В Кемерове по требованию прокуратуры суд запретил эксплуатацию здания на Октябрьском проспекте, 28.Центральный районный суд Кемерова вынес решение о запрете эксплуатации комплекса задний издательского предприятия «Кузбасс» на Октябрьском проспекте.
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