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Суд запретил эксплуатацию здания редакции «Кузбасс» в Кемерове

Суд запретил эксплуатацию здания редакции «Кузбасс» в Кемерове

В Кемерове по требованию прокуратуры суд запретил эксплуатацию здания на Октябрьском проспекте, 28.Центральный районный суд Кемерова вынес решение о запрете эксплуатации комплекса задний издательского предприятия «Кузбасс» на Октябрьском проспекте.

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