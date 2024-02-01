Председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод высказал свое мнение о ходе подготовки к выборам Президента РФ.
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