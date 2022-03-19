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Николай Наумов: Санкции ФИФА - на десятилетия, но некоторые футболисты выберут деньги в России, а не развитие карьеры

Николай Наумов: Санкции ФИФА - на десятилетия, но некоторые футболисты выберут деньги в России, а не развитие карьеры

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможную смену курса железнодорожным клубом и грядущее снижение зарплат в РПЛ, а также спрогнозировал долгий бан российского футбола на международной арене.

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