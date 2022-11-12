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Федор Емельяненко: «Маловероятно, что пожму руку Шлеменко»

Глава Союза ММА России Федор Емельяненко отреагировал на критику Александра Шлеменко. — Александр Шлеменко был назначен советником президента Союза ММА России в феврале.

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