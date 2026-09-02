Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты

Владимир Зеленский прозрачно намекнул, что Украина будет сбивать гражданские самолеты в небе России. Это открытый терроризм на государственном уровне .
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