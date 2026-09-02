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Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты

Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты

Владимир Зеленский прозрачно намекнул, что Украина будет сбивать гражданские самолеты в небе России. Это открытый терроризм на государственном уровне .

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