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Вольские «100 дней до приказа» потрясли не только Вооруженные силы РФ

Вольские «100 дней до приказа» потрясли не только Вооруженные силы РФ

Что обнаружилось в стенах одного из самых престижных военных вузов: выходка отдельных казарменных хулиганов или грозный для всей армии симптом? Игорь Моисеев Фото: Кадр из видео В Сети распространяется информация, будто нынешним летом из стен Вольского высшего военного института тыла МО РФ (филиала престижнейшей Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева) будет выпущено в войска как минимум на одиннадцать молодых лейтенантов меньше, чем кадровики планировали еще месяц назад.

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