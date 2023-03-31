Вольские «100 дней до приказа» потрясли не только Вооруженные силы РФ

Что обнаружилось в стенах одного из самых престижных военных вузов: выходка отдельных казарменных хулиганов или грозный для всей армии симптом? Игорь Моисеев Фото: Кадр из видео В Сети распространяется информация, будто нынешним летом из стен Вольского высшего военного института тыла МО РФ (филиала престижнейшей Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева) будет выпущено в войска как минимум на одиннадцать молодых лейтенантов меньше, чем кадровики планировали еще месяц назад.