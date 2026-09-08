«Он не был другом бандитов. Он просто поэтизировал», – исследовательница творчества Бориса Рыжего о его стихах

На презентации музыкального трибьют-альбома Борису Рыжему исследовательница творчества уральского поэта, научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Татьяна Арсенова рассказала, почему в стихах лирический герой был вымышленным и что на самом деле значил для автора Свердловск.