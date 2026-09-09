"Никогда не брать трубку. Опасно": Малолетний мигрант вернулся в Россию, чтобы казнить одноклассника. Ханты-Мансийск требует ответа

Как особо опасные преступники, объявленные в международный розыск за тяжкие преступления, беспрепятственно въезжают в Россию? Об этом читайте в материале "Новороссии".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- О травле русского...
- Должна ли Россия ...
- ТМ Должна ли Россия ...
Эти инцестные ублюдки понимают только силу. Всё остальное воспринимают как слабость так как они привыкли на своих родинах к пренебрежению и унижению. Как бы по проще сказать. Они привыкли к пинкам и затрещинам и сейчас вымещают накопившийся гнев на людях другого цикла развития. Они не нужны и их правительство с удовольствием канализирует весь этот сброд в широко открытые двери
Ну а что вы хотите, если на такой дикий беспредел мигрантов мы только постоянно сопли жуём, сами ставим себя в приниженное положение перед этими шакалами и постоянно талдычим о терпимости к многонациональности мигрантов ...! Вот только никто их них никогда этого не оценит и сама жизнь это постоянно доказывает ! Так пора делать , а то ведь дальше будет ещё страшнее !