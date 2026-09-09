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"Никогда не брать трубку. Опасно": Малолетний мигрант вернулся в Россию, чтобы казнить одноклассника. Ханты-Мансийск требует ответа

"Никогда не брать трубку. Опасно": Малолетний мигрант вернулся в Россию, чтобы казнить одноклассника. Ханты-Мансийск требует ответа

Как особо опасные преступники, объявленные в международный розыск за тяжкие преступления, беспрепятственно въезжают в Россию? Об этом читайте в материале "Новороссии".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Стэйси
Стэйси

Эти инцестные ублюдки понимают только силу. Всё остальное воспринимают как слабость так как они привыкли на своих родинах к пренебрежению и  унижению. Как бы по проще сказать. Они привыкли к пинкам и затрещинам и сейчас вымещают накопившийся гнев на людях другого цикла развития. Они не нужны и их правительство с удовольствием канализирует весь этот сброд в широко открытые двери

Профиль пользователя Владимир Карпов
Владимир Карпов

Ну а что вы хотите, если на такой дикий беспредел мигрантов мы только постоянно сопли жуём, сами ставим себя в приниженное положение перед этими шакалами и постоянно талдычим о терпимости к многонациональности мигрантов ...! Вот только никто их них никогда этого не оценит и сама жизнь это постоянно доказывает ! Так пора делать , а то ведь дальше будет ещё страшнее !