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Депутат Госдумы Чепа: потеря Авдеевки станет для Украины моральным поражением

Депутат Госдумы Чепа: потеря Авдеевки станет для Украины моральным поражением

Отход частей ВСУ из Авдеевки можно рассматривать как моральное поражение для Киева. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает Lenta.

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