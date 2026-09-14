Гуцан, Дегтярев и Минниханов открыли в Казани Центр стрельбы из лука

фото: rais.tatarstan.ru Сегодня в столице Татарстана в рамках Всероссийского турнира на призы Генерального прокурора по стрельбе из лука, был открыт Центр стрельбы из лука.
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