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Картаполов призвал ответить на сегодняшние атаки дронов «Орешником»

Картаполов призвал ответить на сегодняшние атаки дронов «Орешником»

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов считает, что на атаку роя дронов можно было бы ответить запуском новейшей русской баллистической ракеты.

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