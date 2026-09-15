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В Госдуме предложили погашать долги по алиментам с последующим взысканием

В Госдуме предложили погашать долги по алиментам с последующим взысканием

Первый заместитель председателя Комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР) предложил в случае длительной неуплаты одним из родителей алиментов временно выплачивать их ребенку за счет государства с последующим взысканием.

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