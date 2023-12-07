БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Misha Glusch
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Историк о советско-финляндской войне 1939-1940 годов: Она была неизбежной

Историк о советско-финляндской войне 1939-1940 годов: Она была неизбежной

Советско-финляндская война или Зимняя война, продолжавшаяся с 30 ноября 1939 по 12 марта 1940 годов, несмотря на то, что она длилась чуть более трех месяцев, была крайне ожесточенной и обернулась огромными потерями для противоборствующих сторон.

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Misha Glusch
финская губерния и не более впредь
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