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ФИА установила максимальное время на круге в квалификации к Гран-при Италии для борьбы с трафиком

ФИА предприняла меры для того, чтобы избежать аварийных ситуаций из-за трафика во время квалификации к Гран-при Италии.

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