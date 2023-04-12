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В МИД Индии сообщили, что Киев попросил Нью-Дели предоставить дополнительные медикаменты и медицинское оборудование

В МИД Индии сообщили, что Киев попросил Нью-Дели предоставить дополнительные медикаменты и медицинское оборудование

В индийском Министерстве иностранных дел после визита в Нью-Дели первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой сообщили, что Киев попросил Индию предоставить дополнительные медикаменты и медоборудование.

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