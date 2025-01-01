Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наталья никифорова
    А почему эти жители не уехали из Херсона, когда шла массовая эвакуация? Ждали своих? Вот пусть теперь и получают, что...Сальдо заявил, чт...
  • Betahon
    Ну, если в каждой области страны есть Геральдическая комиссия, то почему бы не иметь подобную в министерствах, ведомс...Главе СК разрешил...
  • cvyurij Цветков
    Для всех мигрантов, желающих въехать Россию, надлежит оформить въездную визу на 90 суток.Закрыть на 48 час...

Богатые больше платят: налоги в 2025 году

Богатые больше платят: налоги в 2025 году

Президент России Владимир Путин в июле 2024 года подписал закон об изменениях налоговой системы, который значительно корректирует положения по НДФЛ, налогу на прибыль, упрощенной системе налогообложения (УСН).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх