Богатые больше платят: налоги в 2025 году

Президент России Владимир Путин в июле 2024 года подписал закон об изменениях налоговой системы, который значительно корректирует положения по НДФЛ, налогу на прибыль, упрощенной системе налогообложения (УСН).
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