Помогают позвонить внукам и вовремя замечают сердечный приступ: чем еще занимаются администраторы центров «Мои Документы»

Сотрудники центров госуслуг, работающие в городских медучреждениях, поделились историями о происшествиях на работеАдминистраторы центров госуслуг «Мои Документы», работающие в больницах, не только помогают пациентам получить талоны или найти необходимый кабинет.
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