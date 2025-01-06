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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин отбил 26 из 30 бросков «Бостона», выиграв 12-й матч в сезоне из 29

Илья Сорокин отразил 26 из 30 бросков в матче с «Бостоном» (5:4 ОТ). Вратарь «Айлендерс» одержал 12-ю победу в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 29 игр при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,92.

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