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В Белоруссии решили, что в школьной программе Солженицыну не место. Умы и души детей от его творчества необходимо беречь

В Белоруссии решили, что в школьной программе Солженицыну не место. Умы и души детей от его творчества необходимо беречь

Сегодня 964 прочитали В этом решении я полностью на стороне Лукашенко. Мне почему то думается, что школьная программа должна подбираться так, что бы читая предложенных авторов, школьники учились хорошему.

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Комментарии
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Александр Николаев
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