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Глава RFEF Лусан об отмене бана Балогуна: «Я немного знаю Трампа: он сделает все, чтобы защитить США. Но надеюсь, что решение приняли не из-за звонка одного президента другому»

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан прокомментировал ситуацию с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

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