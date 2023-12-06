Собянин сообщил, что создание медкластера в Коммунарке завершится в 2024 году

Строительство лучевого комплекса для онкобольных началось два года назад В блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в ММКЦ «Коммунарка» возводят уникальный лучевой комплекс для окнобольных.
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