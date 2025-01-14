На грани конфликта: Как избежать новой войны? Ирэн ОрлонскаяПолитолог Игорь Пшеничников утверждает, что мир находится на пороге серьезной войны, и события, связанные со свержением Башара Асада в Сирии, являются лишь началом более глобальных конфликтов.