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Царьград

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Недвижимость и банкротство: три причины потери квартиры по закону

Недвижимость и банкротство: три причины потери квартиры по закону

Адвокат Наталья Гусева объясняет, что изъятие жилья возможно при признании должника банкротом, мошеннической продаже или недействительной сделке.

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