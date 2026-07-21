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«Спартак» оседлает «быков» в битве за серебро, «Зенит» снова станет чемпионом. Прогноз экспертов на новый сезон РПЛ

«Спартак» оседлает «быков» в битве за серебро, «Зенит» снова станет чемпионом. Прогноз экспертов на новый сезон РПЛ

Старт уже в пятницу!Уже в эту пятницу стартует чемпионат России! Не успели мы соскучиться по прошлому сезону, не успели отойти от финала чемпионата мира и скандальной битвы за Суперкубок России, как 16 команд РПЛ берут новый старт.

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