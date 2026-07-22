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Татар-информ

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Лавров: страны АСЕАН высоко оценили саммит в Казани

Лавров: страны АСЕАН высоко оценили саммит в Казани

фото: пресс-служба МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии видят очень хорошие перспективы сотрудничества в сфере обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, выступая на совещании министров иностранных дел Россия – АСЕАН в Маниле, передает ТАСС.

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