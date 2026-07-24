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Царьград

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«Российская газета» отметила выпуск 10 000-го номера 24 июля

«Российская газета» отметила выпуск 10 000-го номера 24 июля

24 июля «Российская газета» выпустила свой 10 000-й номер. Основанная в 1990 году, она стала мультимедийным комплексом.

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