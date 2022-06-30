Кирилл Серебренников объявил о закрытии "Гоголь-центра". В сети прощаются с театром: "Это убийство"

В сети обсуждают изменения в "Гоголь-центре". Вчера стало известно, что Алексея Аграновича сняли с поста художественного руководителя.
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