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Кирилл Серебренников объявил о закрытии "Гоголь-центра". В сети прощаются с театром: "Это убийство"

Кирилл Серебренников объявил о закрытии "Гоголь-центра". В сети прощаются с театром: "Это убийство"

В сети обсуждают изменения в "Гоголь-центре". Вчера стало известно, что Алексея Аграновича сняли с поста художественного руководителя.

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