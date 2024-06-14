Россияне могут остаться без воблы

Популяция этой популярной закуски к пиву стремительно падает, ее лов планируют сократить, а к 2025 году и вовсе прекратитьВ следующем году планируется ужесточить меры по вылову воблы, заявил накануне замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
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